La ripresa del campionato sembra per ora un miraggio lontano, ma gli appassionati sognano il ritorno della Serie A, specialmente dopo aver visto scendere in campo la Bundesliga. E ripresa significa anche lotta Scudetto: Lazio, Juventus ed Inter sono vicinissime, e potrebbero ridare vita ad un'appassionante scatto finale. Paolo Maldini, leggenda del Milan, tifa Lazio.



MALDINI VOTA LAZIO - Ai microfoni di "Che Tempo Che Fa" in onda su Rai 2, dove ha parlato anche della lotta scudetto: “Per la legge dei grandi numeri direi Lazio perché la Juve ha vinto tanto. Io ho detto che il calcio deve provare a ripartire, poi è chiaro che tutto va fatto in sicurezza. Poi se non si potrà finire non si finirà, ma credo che si debba provare”.