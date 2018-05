Dopo il grande successo della prima mostra in Toscana, due anni fa nel Chianti, nata per omaggiare i milioni di grazie cheha ricevuto da sempre (e continua a ricevere) in Italia e nel mondo intero, la www.pablitogreatitalianemotions.com ) è diventata un tour di successo - con nove tappe già all’attivo in Italia e migliaia di presenze - che toccherà molte delle città italiane già in calendario e in lista per ospitare la mostra, per poi proseguire all’estero (Bruxelles, Monaco di Baviera, New York, Montecarlo, Cina) e finire il suo percorso in un Museo., ha fatto sognare l’Italia e gli italiani, e al calcio in generale., sia dal punto di vista professionale sia personale. Particolare rilievo sarà dato alla vittoria del Mondiale nel 1982, con maglie, tute, e oggettistica originali di quel mondiale. Kit di gioco indossati dal campione e per la prima volta utilizzati in una “personale” a lui dedicata., le medaglie e altri gioielli di quella vittoria mondiale del 1982 che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani., dalal. Sarà ricreato il campo da calcio della storica finale Italia-Germania, l’atmosfera di quei giorni indimenticabili, saranno esposte le maglie degli avversari storici del Mondiale spagnolo. Saranno raccolte le emozioni e i ricordi degli italiani, in questo caso degli aretini, che hanno vissuto quelle notte magiche del mondiale per antonomasiama non mancheranno maglie e oggetti del Mondiale 1978 in Argentina.e a quelli focalizzati sulla sua vita privata e sulle sue passioni.La mostra sarà anche un’occasione per rivivere gli anni ’80 attraverso oggettistica, design, icone che hanno contributo a rendere memorabili quegli anni e il Made in Italy. Per la tappa aretina, uno spazio speciale sarà dedicato all’altro grande e indimenticabile protagonista di Spagna 1982,(per tutti “Ciccio”)., che avrà modo di condividere questo speciale evento con i visitatori.