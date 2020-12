Dopo Maradona, se ne va un'altra leggenda del calcio. E' morto Paolo Rossi, Pallone d'Oro 1982 ed eroe del Mondiale vinto dall'Italia in Spagna, battendo per 3-1 la Germania Ovest in finale. Sono tanti i momenti memorabili nella carriera di Pablito: i sei gol al Mundial, l'esordio da sogno in Argentina nel 1978, le reti e i titoli vinti con la Juventus, la prima parte della carriera contrassegnata dalle esperienze a Perugia (con lo scandalo scommesse che gli costò una squalifica) e Vicenza, la fase finale con Milan ed Hellas Verona. Nella gallery e nei video riviviamo alcuni momenti della carriera del campione toscano, nato a Prato nel 1956 e morto ieri all'età di 64 anni.

















