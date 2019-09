Paolo Rossi parla dei centravanti presenti in Serie A ed elogia l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, scopertosi bomber a 30 anni. L'ex campione del mondo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega come anche Lukaku sia tra i suoi preferiti, benché occorra ancora attenderlo.



Caratteristica fondamentale per un cannoniere?

«L’istinto. E’ difficile insegnarlo, in rari casi un bomber viene scoperto tardi. E’ successo a Mertens, quando Sarri gli aveva cambiato ruolo perché si era infortunato Milik, fino a quasi 30 anni non sapeva di essere così. Pazzesco, ma è un’eccezione».



Chi le piace in Serie A?

«Se consideriamo l’attaccante puro l’unico a spiccare è Cristiano Ronaldo per come cerca il gol, lo vedi che sta male se non segna. Tra gli altri stranieri Lukaku si è messo in mostra nel derby, Piatek ha segnato solo un gol su rigore, aspettiamoli, è ancora presto per giudicarli. Di sicuro Dzeko è affidabile, a 33 anni c’è sempre. Llorente è uomo d’area, fisico, forte di testa, si completa bene con Mertens».