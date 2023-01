"Stasera si realizza un sogno, merito al coraggio dei miei ragazzi". Così Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, si è espresso dopo il successo per 1-0 contro l'Inter in quel di San Siro. L'ex Venezia ha poi aggiunto: "Lo spirito avuto è stato straordinario, i ragazzi mi hanno reso orgoglioso. Ma dobbiamo restare umili. Cambiaghi era l'uomo perfetto per dare fastidio all'Inter: probabilmente i nerazzurri non si aspettavano un Empoli così".