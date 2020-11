Ercole Frabotta, papà di Gianluca, ha parlato a Gianlucadimarzio.com: "​Non ci ha nemmeno detto che avrebbe giocato contro la Sampdoria! Io l’ho scoperto alla tv, sicuramente lui lo sapeva da un po’. È una cosa che rispetto: anche perché cosa gli avrei potuto dire? Di stare tranquillo? Sarebbero state tutte banalità, lui era concentrato sull’obiettivo, e aveva un’emozione da gestire. Per Pirlo Gianluca prova una stima immensa, e non è soltanto per una questione della fiducia che gli sta accordando".