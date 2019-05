Papa Francesco lancia un messaggio al mondo del calcio. Ecco le sue parole nel corso dell'udienza in Vaticano all'evento 'Il calcio che vogliamo' promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Figc, il Miur e la Lega Serie A: "Il calcio è il gioco più bello del mondo. Purtroppo assistiamo, anche nelle giovanili, in campo o a bordo campo, a fenomeni che macchiano la sua bellezza. Ad esempio si vedono certi genitori che si trasformano in tifosi ultras o in manager e in allenatori".



Presenti circa 6mila bambini provenienti dal Lazio e dall'Abruzzo, ai quali il Santo Padre ha chiesto: "Ripetiamo insieme: il calcio è un gioco. Per favore custoditene l'amatorialità, che non finisca la bellezza del calcio nel 'do ut des' dei negozi finanziari. Non dimenticate da dove siete partiti: quel campo di periferia, quell'oratorio, quella piccola società. Bisogna sentire anche la responsabilità educativa, da attuare attraverso una coerenza di vita e la solidarietà con i più deboli, per incoraggiare i più giovani a diventare grandi dentro, e magari anche campioni nella vita".