Antonio Leao, il padre dell'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha concesso un'intervista a Record in cui ha parlato del futuro del figlio non chiudendo le porte né ad un rinnovo con i rossoneri, né ad un addio.



RINNOVO O ADDIO? - "Ci stiamo lavorando. L'interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid".



ADORA L'ITALIA - "Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui".



È IL MIGLIORE - "Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente... perché è il migliore"