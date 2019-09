Miguel Reina, papà di Pepe, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, partendo dalla possibile trattativa dei giorni scorsi con il Real Madrid: "Per rispetto non posso dare molte spiegazioni. Ero al di fuori di questo discorso, la verità la sanno il giocatore e il club. Pepe è molto felice a Milano".



SUL RAPPORTO CON DONNARUMMA - "Ha un compagno che è un grandissimo portiere. Lo sport non ti regala niente, bisogna lavorare giorno dopo giorno. Pepe è un lavoratore nato, spero che alla lunga possa avere la sua ricompensa".



SE IL MILAN SARÀ IL SUO ULTIMO CLUB - "Per Pepe sarebbe fantastico. Giocare nel Milan per lui è fantastico, è un club 7 volte campione d'Europa. È soddisfatto al 100%".