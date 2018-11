L'ex giocatore della Fiorentina N'Diayè Papa Waigo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno in vista della partita tra i viola e la Juventus, della quale fu protagonista nel 2008: " Oggi il calcio è cambiato, ci sono molti giovani e la Fiorentina è molto fresca. Le squadre molto giovani giocano bene ma serve esperienza in mezzo al campo, dove non ci arriva la tecnica, l’esperienza può aiutare molto. Io ricordo che a Firenze avevamo dei ‘vecchi’ come Jorgensen che ci aiutavano nei momenti difficili, erano come allenatori. Loro ci facevano capire le cose. La partita contro la Juventus? Devono fare un pezzo di partita come abbiamo fatto noi, fategli vedere un video di cinque minuti di come ci hanno festeggiati. Io non sapevo della rivalità, dopo l’ho scoperta".