Berlusconi, la cena del Monza e «il pullman di troie» pic.twitter.com/rIkmXKY0To — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) December 14, 2022

Il Monza vince contro la Juve, Berlusconi torna sulla battuta del pullman: "Mi chiedono di mantenere l'impegno, ho ricevuto 100 telefonate" [di Emanuele Lauria] https://t.co/shaoUznj6h — Repubblica (@repubblica) January 29, 2023

Non c’è niente da vedere.



Solo una biondina scozzese che mentre parliamo di calciomercato le esce per fare vedere il tatuaggio sulla tetta del derby di finale di coppa vinto dagli Hearts of Midlothian.



Vabbè dai routine@MCriscitiello

pic.twitter.com/GitIo2A4eh — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 27, 2023

Mamma mia, Kim!

Ci hai sbloccato un ricordopic.twitter.com/o3265lNmtq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 28, 2023

#Mourinho sulla situazione di #Zaniolo: "Da un mese ci dice ogni giorno di voler andare via. Non vuole vestire la maglia della Roma, non vuole allenarsi col gruppo. Purtroppo penso che resterà a Trigoria". #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/ef6rfsYCLi — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 28, 2023

Mauro Icardi scrive alla moglie di Keita, suo ex compagno di squadra all'Inter: "Suo marito non smette di scrivere a mia moglie" https://t.co/wnZbYVC066 — Novella 2000 (@Novella_2000) January 26, 2023

La moglie di #Keita contro #Wanda: 'Ci sono donne serie e poi ci sono le Wacche' FOTO https://t.co/mpLAfpbUlQ — calciomercato.com (@cmdotcom) January 29, 2023

Le Wacche.

Alla Martufello.

Con chi ce l’avrà la compagna di Keita Balde? pic.twitter.com/2rw7ElfH7h — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 28, 2023

Cassano fa nomi e cognomi: "Caressa non capisci una minchia!" pic.twitter.com/AXotCBYHsc — erclab_ilritorno (@erclab_rinato) January 24, 2023

#InterEmpoli L'Empoli vince per la seconda volta nella storia in casa dell'Inter: anche nel 2004 a gennaio, anche nel 2004 all'ultima di andata, anche nel 2004 con un'espulsione nell'Inter, anche nel 2004 con gol di un giocatore di nome Tommaso. https://t.co/bVPcnKWVrC — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 23, 2023

#Argentina Aguero attacca Ibrahimovic: "Prima dovresti vedere come ti sei comportato in carriera"https://t.co/5PFd0bVG3v — Sportface (@sportface2016) January 26, 2023

Zlatan chiede ai tifosi un messaggio per Hakapic.twitter.com/qfFAv6FR5v — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 23, 2022

colpito e affondato. pic.twitter.com/zgmLP5WMbL — pier luigi pinna (@pierpi13) January 29, 2023

Premessa: il #Milan perde (male) col Sassuolo.



Cronaca: #Salvini, sedicente tifoso rossonero (si sente solo quando la squadra perde e si vede solo quando vince), commenta con la maturità di un bambino di 12 anni.



Promemoria: Salvini di lavoro fa il ministro. pic.twitter.com/mhfLemmET8 — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) January 29, 2023

Sognato Milan Sassuolo 2-5 poi svegliato dal terremoto — Elton Starr il Clericale (@EItonMcCartney) January 28, 2023

A oltre 24 ore dalla pubblicazione del tweet, l'utente @EItonMcCartney ha visto diventare realtà ciò che aveva sognato: il #Milan sconfitto in casa dal #Sassuolo per 5-2pic.twitter.com/YdRImzZRcg — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 29, 2023

7 agosto. L’uragano contro la Pergolettese. La Gazza ci apriva il sito. pic.twitter.com/rjFYlGSniy — Biagio Simonetta (@biagiosimonetta) January 29, 2023

Ma presunzione devi avere per schierare gli stessi 11? Mai visto un mister andare in cappella come questo qui #LazioMilan — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) January 24, 2023

Il saluto fascista a favore di camera di una tifosa della Lazio dal settore ospiti del Mapei Stadium nel match contro il Sassuolo. #matrice pic.twitter.com/p4MlL6DTss — Alekos Prete (@AlekosPrete) January 24, 2023

Massimo distacco tra la prima (Napoli) e la seconda nella storia della serie A. La grande macchina che spinge le squadre del Nord (cit.) colpisce ancora #SerieA #LazioACMilan — giuseppe cruciani (@giucruciani) January 24, 2023

Once upon a time...pic.twitter.com/7V18jjZLg8 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 25, 2023

Ma è vero che questo pezzo è uscito sul Corriere dello sport? pic.twitter.com/McxwkE8O20 — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 26, 2023

da quando raccolgo materiale per Calciomercato.com. Ok, siamo solo al terzo episodio, ve lo concedo, ma classifiche del genere necessitano di determinate congiunzioni astrali, di una combo tra risultati sorprendenti e personalità social “irresistibili”. Ci siamo: leggerete dicon una semplice domanda. Questo e molto altro nel nuovo Papeete, si parte.10) CLAMOROSA VITTORIA DEL MONZA IN CASA DELLA JUVE. Tutta la rete internet non aspettava altro- La replica del padre nobile del centrodestra italiano non s'è fatta attendere- Un bagliore tra le tenebre bianconere. Tuttosport ci regala il titolo dell'anno9) SU SPORTITALIA, NEL FRATTEMPO...8) PRONTI AL DECOLLO? L.A., KIM KARDASHIAN. L'influencer da 343 milioni di follower su Instagram sfoggia la maglia della AS Roma stagione 1997/98, quella guidata da Zdeněk Zeman- E il Social media manager della Lazio...- Non solo Kim: le onde medie della Capitale sono state squarciate dalle parole dello Special su Zaniolo, finite immediatamente tra i trend7) DELICATEZZE TRA EX COMPAGNI DI SQUADRA6) L'IMPATTO DI MILAN SKRINIAR SULL'EMPOLI, SU MISTER SIMONE INZAGHI E SULL'INTERO AMBIENTE NERAZZURRO. Diapositiva- Che poi, meglio Baschirotto- A proposito di Inter-Empoli 0-1, il fantasma di Rocchi non smette di palesarsi5) LA TIRATA DI IBRA CONTRO I CAMPIONI DEL MONDO- Parole che non sono andate giù a molti, anche perché in passato...4) PER I ROSSONERI È UN PERIODACCIO: quattro gol subiti di media a partita nelle ultime tre, ed una striscia negativa che parte ancora da più lontano. Ma veniamo a Milan-Sassuolo 2-5- L'analisi del ministro delle Infrastrutture- La visione di Elton- Com'era cominciata- Lazio-Milan 4-0. Silvestrin Stracult- Ad alcune persone, all'interno della tifoseria avversaria, era scappata un po' la mano- Dopo la splendida vittoria sui rossoneri la Lazio s'è subito impantanata. Tra le soluzioni proposte...- Giuseppe Cruciani vs. Roberto Saviano3) CHAMPIONSHIP, SECONDA SERIE INGLESE, IL BURNLEY UFFICIALIZZA L'ACQUISIZIONE DI LYLE FOSTER. Con un video epico2) SERIE A, LA CHIOSA AL CALCIOMERCATO 2022/2023, sessione invernale1) IL NAPOLI NON SMETTE DI VOLARE. Occhio però alle domande...