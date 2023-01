Non vado nelle provocazioni, soprattutto di un interista. #finoallafine — Luigi Marattin (@marattin) January 21, 2023

Ma no, non basta : rasiamo al suolo l’Allianz Stadium, cancelliamo la #Juventus da qualsiasi albo dal 1897, senza dimenticare ovviamente le pene corporali. #FIGC corte d’Appello: siete RIDICOLI. — Sandro Gozi (@sandrogozi) January 20, 2023

Hai un bidone della spazzatura al posto del cuore — Giorgio Crippa (@kryptondaddy) January 21, 2023

Cosa rischia la Juve? — Simone Padovani (@simo07pado) January 18, 2023

BREAKING: Todd Boehly has submitted a £45m bid for Chelsea to buy the 15 points deducted from Juventus. pic.twitter.com/HR1eef5ygm — Footy Humour (@FootyHumour) January 22, 2023

Sale la protesta sui social dopo la sentenza sulla #Juventus. In tendenza su Twitter gli hashtag che invitano a fare #disdetta agli abbonamenti #Dazn e #Sky. #Sole24Oresport pic.twitter.com/73dS7J57D8 — IlSole24ORE (@sole24ore) January 22, 2023

HO DECISO, DISDICO STREAM TV!

(tanto non sanno che ho la scheda tarocca)#disdettaDAZN #DisdettaSky pic.twitter.com/vK3V7luWbW — Internet Explorer (@ExplorerLento) January 21, 2023

Ho disdetto Disney Plus. — Alessandro (@90ordnasselA) January 22, 2023

Skriniar via subito? Già individuato il sostituto, Marotta e Ausilio pronti all'affondo decisivo. pic.twitter.com/YrpmTkrO5s — Rob (@7Robymar) January 22, 2023

Skriniar: "Mercato? Solo speculazioni. Voglio diventare l'Hamsik dell'Inter": Intervistato nel ritiro della nazionale slovacca il difensore allontana le voci che lo vogliono lontano dal club nerazzurro nella prossima stagione https://t.co/jMmktpYVfR pic.twitter.com/KOmVUkCfoV — sportlive (@sportli26181512) June 1, 2022

Image: Koundé ahead of the match against Getafe. pic.twitter.com/20gnkqcRCO — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 22, 2023

Ma quanto ci ho giocato a questo da bimbo? #goleador pic.twitter.com/Fi24j09pio — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) January 20, 2023

Sono Bonaccini, getta la bottiglia. — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) January 20, 2023

«Una vittoria bellissima, per me di più. Abbiamo vinto 3-0, non si può dire niente. Rivincita? È stato pesante per me vedere cose che non mi aspettavo. Ma col karma torna tutto. Ci vuole rispetto. Oggi li abbiamo mangiati, 3-0, li abbiamo mandati a casa velocemente» #Calhanoglu pic.twitter.com/FIynpUKykM — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 18, 2023

A te le avrà infilate a me no , io ho indovinato rutto in anticipo — francesco ordine (@FrancescoOrdine) January 18, 2023

Melissa Satta, i complimenti a Zhang sui social: è nata una coppia? https://t.co/ytBgv9mln2 — Corriere della Sera (@Corriere) January 19, 2023

Un bacio rubato tra Berrettini e Melissa Satta: i due assieme tra basket e cena fuori https://t.co/M50JvvKPVq — Corriere della Sera (@Corriere) January 22, 2023

Arresto Messina Denaro, Totò Schillaci: "Ero appena arrivato in clinica, all'improvviso il Far West" https://t.co/NgEUrhWCKu — La Stampa (@LaStampa) January 16, 2023

Un giorno faranno una serie su #Spalletti e sarà un giorno bellissimo.



pic.twitter.com/UuRoWY3ESX — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 20, 2023

Una settimana futbolista indescrivibile, nella sua interezza. Proveremo a riassumerla attraverso 10 punti social, punti-Papeete, stilati anche grazie alle vostre segnalazioni. Dalle reazioni per la disfatta rossonera di Riyad a quelle per i punti di penalizzazione inferti alla Juve, dal #CravattaGate al #disdettaDAZN, passando per le grane contrattuali di Skriniar e l'affaire (?!) Satta-Zhang. E alla numero uno...10 - 20 gennaio, il lancio Ansa delle 21.11 è clamoroso: ++ Plusvalenze: Corte Figc, “Juve penalizzata di 15 punti” ++. La notizia fa rapidamente il giro del mondo.- Il giorno dopo, sul profilo social ufficiale della Juve, rispunta la promo “-15%”. Come direbbe @LucaBizzarri, #nonhannounamico. Il tweet è stato cancellato.- La portata della notizia è enorme, investe ogni sfera del Paese. Esempio: scambio di cortesie tra un deputato di Italia Viva e una firma del Corriere della Sera (via @jack_ryan65).- Il renziano Sandro Gozi, eurodeputato del gruppo Renew Europe, già sottosegretario agli Affari europei in un paio di esecutivi, in modalità-sfogo.- Il giornalista Luca Telese ci mette il carico.- Ci si interroga ad ogni latitudine (via @C_Graziana).- Il Chelsea è in crisissima e allo stesso tempo ricchissimo, quindi prova a comprarsi pure i punti tolti ai bianconeri (via @RoccoDigi).9 - Juventus-Atalanta 3-3, siamo su Dazn, mister Max Allegri ascolta l'analisi dell'avvocato Mattia Grassani – già legale del Napoli – sul tema plusvalenze:“Ho sentito l’avvocato che è molto bravo. Soprattutto complimenti per la cravatta che è meravigliosa. Quel celeste lì... con questo nodo... Sono di Livorno, nella nostra ironia c'è anche un po' di divertimento. Sono stato fortunato a nascere a Livorno: nella nostra ironia diciamo anche delle verità, anche se qualcuno poi non riesce a capirle. Ci divertiamo un sacco. Solo noi potevamo inventare i ‘Modigliani falsi’ prendendo in giro tutto il mondo. All'avvocato ho fatto i complimenti per la cravatta. Azzurra. Una bellissima cravatta...”- Nel giro di pochi minuti, il clamoroso switch.8 - #disdettaDAZN esplode tra le tendenze.7 - Per il rinnovo di Milan Skriniar si mette male male. L'Inter rischia di perdere il suo capitano a zero, e le ultime da Parigi sono tutt'altro che rassicuranti. Fortuna che...- Pochi mesi fa...6 - #ComeCalcioTiVesti, carrellata. Dai nuovi kit della Nazionale italiana al look del difensore francese Koundé, passando per la maglia di San Valentino del Napoli e chiudendo in NFL (via @sunlightlaurel).5 - Stefano Bonaccini è pronto a tutto pur di prendersi il Pd. Pure giocare la carta dell'amarcord.4 - La carica del Principe Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria, dopo aver acquisito l'Associazione Calcio Savoia 1908. Non fortunatissimo il debutto nella doppia veste di presidente e tifoso: 4 scoppole dal Pompei.3 - In settimana la finalissima di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, a Riyad. Stefano Pioli, mister dei rossoneri, l'aveva introdotta così:“L’Inter è forte, ma abbiamo il nostro piano da portare avanti per tutta la partita. L'Inter, come tutte le squadre, ha dei punti deboli. Quali? Non vengo di certo a dirlo a voi...”- Risultato finale, Milan-Inter 0-3. Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, l'ha sintetizzata così.- La foto-simbolo.- Uno dei grandi protagonisti della finale, l'ex Hakan Calhanoglu.- Il tweet cancellato da uno dei profili ufficiali dell'Inter, dopo aver generato non poche polemiche.- Lapsus- Al di là del trofeo, per il presidente dell'Inter Steven Zhang sono state 72 ore incredibili.2 - L'arresto del superboss Matteo Messina Denaro ha intersecato pure il mondo del pallone. Della serie, era cominciata così...- ... e tra un nascondiglio e l'altro, una conoscenza e l'altra, è spuntato pure in Salernitana-Napoli...1 - Gran finale. Mister 50 punti in metà campionato.