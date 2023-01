Tre gol non bastano alla Juventus per superare l'Atalanta. Finisce 3-3 allo Stadium in una cornice particolare, per l'agonismo della partita e per la rabbia del pubblico bianconero dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. In questo contesto, fanno rumore anche le reazioni emotive dei giocatori in campo e nessuna è come quella di Danilo, che al termine dell'incontro viene pizzicato in lacrime dalle telecamere. E' stata una partita piena per il brasiliano, nel bene e nel male: suo l'errore che porta al momentaneo 2-2 di Maehle, una topica rimediata parzialmente grazie alla botta su punizione che permette alla squadra di Allegri di riacciuffare la Dea sul 3-3.



Danilo, capitano juventino, sente molto la responsabilità e lo si capisce anche dalle parole che hanno preceduto l'incontro "Questo è un giorno che verrà ricordato per sempre nella storia della Juve, abbiamo la responsabilità di scendere in campo e rappresentare questa società. Dobbiamo vincere il più possibile per noi stessi, la società e i tifosi, poi faremo i conti". E al termine della gara l'emozione ha preso il sopravvento scoppiando lacrime che hanno accompagnato l'uscita dal campo.