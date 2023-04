1. Poi, all'improvviso, un messaggio sul telefonino di Fabio Caressa...

“Sono un po’ sconcertato perché mi hanno chiesto tre pizze margherite e una diavola. Chissà che giri strani hanno fatto ‘sti messaggi… Pensavo fosse una notizia importante, per questo mi sono soffermato a guardare il telefono”



(Fabio Caressa in diretta al Club di Sky) pic.twitter.com/c6PRdZKqxq — RassegnaTv (@RassegnaTv) April 23, 2023





2. A proposito di messaggi, questo arriva da Poggioreale





3. Juve-Napoli 0-1, la decide Raspadori al minuto '93

Andiamoci a prendere la Vittoria contro il Napoli. Noi siamo la Juve e vincere è nel nostro DNA. FORZA ALLEGRI e FORZA RAGAZZI siamo tutti con VOi — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Da Juventino Molto Amareggiato ma non posso non accettare che questo anno e l’anno del Napoli . Complimenti — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Non siamo Fratelli coltelli come scrivono certi giornali ma fratelli che si molto di più di quanto voi PENSIATE vi pregerei di lasciarci in pace in ogni famiglia ci sono opinioni diverse e questo fa parte anche del bello o del brutto di una Famiglia . #spread — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Da oggi Twitter chiuso per un po’ perché le mie parole vengano travisate e manipolate . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Non sono state travisate e manipolate da Twitter che è top ma da persone , giornali , male lingue ed invidiosi . Ci vediamo presto per cose belle da dire e racontare perché io con la mia squadra non smettiamo mai di creare e di fare perché la vita è una e va vissuta con onestà — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

...la Juventus ha vissuto per anni: tuffatore, simulatore, piscinero, quanti di questi insulti al colombiano e al gioco del calcio si sono sentiti, da chi un calcio o un'entrata sullo stinco, sulle caviglie, sulle tibie probabilmente non l'ha mai vissuta in vita sua." — Buongiorno da Pyongyang (@tatanka_h) April 23, 2023

Gesto eloquente dell’arbitro Fabbri dopo l’evidente simulazione di #Cuadrado in area. pic.twitter.com/iKC81sf5pQ — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) April 23, 2023

Cuadrado entrando in area pic.twitter.com/TE49HlaI8M — pep (@pepromano) April 23, 2023

Clamoroso colpo di #Gatti alla testa di #Kvaratskhelia non sanzionato dall’arbitro Fabbri, né dal var Aureliano. Ennesima partita del #Napoli macchiata da un grave errore arbitrale a sfavore.#JuveNapoli pic.twitter.com/JTqQJDMKXl — Luca Cerchione (@lucacerchione) April 23, 2023

La certezza ASSOLUTA

è che del gol annullato a Di Maria

e del rigore su Cuadrado

non si parlerà per 30 anni.

Anzi, nemmeno 30 secondi#JuveNapoli — SandroSca(rpa) (@SandroSca_rpa) April 23, 2023





4. Napoli protagonista assoluto, pure negli sfondoni: la sfida di Champions contro il Milan era cominciata così...

“ Passa il Napoli”



“ Vinceranno con minimo 2 gol di scarto fra andata e ritorno”



(Antonio Cassano) #NapoliMilan pic.twitter.com/10A1NGYRs8 — Friedkinismo (@Friedkinismo11) April 18, 2023

Intanto davanti all’hotel del #Milan pochi istanti prima della partenza dei rossoneri…#NapoliMilan pic.twitter.com/awppUyUiYi — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) April 18, 2023

Vogliamo ricordarlo così pic.twitter.com/J12fpnkBGf — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) April 19, 2023

La Uefa ha pubblicato la foto del fallo da rigore di Leao su Lozano durante Napoli-Milan di Champions. L’intenzione era quella di esaltare la fase difensiva del giocatore portoghese. Il post è stato però immediatamente rimosso dopo i tanti insulti ricevuti https://t.co/b0cMEnjpAm — Fanpage.it (@fanpage) April 22, 2023

Ah, se lavorassero come piangono, la potenza che sarebbero. pic.twitter.com/71Yxync7lb — Filippo Facci (@FilippoFacci1) April 19, 2023





6. TgR vs. Gianni Brera

Disastro completo — Massimo Zampini (@massimozampini) April 23, 2023





7. Lazio-Torino 0-1: il ritorno di Maurizio Sarri

Mazzarri scansete pic.twitter.com/TuL7aQvmEK — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) April 23, 2023





8. Josè Mourinho ha una curiosità

#RomaFeyenoord



Assogna: “Abbiamo uno studio pieno di campioni immagino abbiano delle curiosità...”



Mourinho: “Non c’è Cassano là no?” pic.twitter.com/StUTae88Kl — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) April 20, 2023





9. Punto infortunati





10. Di Uefe e portaombrelli

Questa è la Coppa #UEFA che il #Parma vinse nel 1999.

Ora si trova a Firenze, alla reception degli uffici di un mio cliente, e viene utilizzata come portaombrelli.

Fu acquistata ad un'asta successiva al fallimento della società emiliana.

Tristezza. pic.twitter.com/G2XVQ8dkOg — Museo dell'uvre ™®© (@CarovillanoR) April 17, 2023







ALTRI SPORT. Update sui grandi ginnasti italiani

Io una volta con lui ho bevuto 4 bocce di Sassicaia (in 4, onesti). Poi non so cosa gli è successo. @JuryChechi https://t.co/J2VUOhyS9t — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) April 17, 2023

Passeremo in rassegna le polemiche scaturite da Juve-Napoli – dall'ennesimo carpiato di Cuadrado alla punturina di un noto attore di Gomorra – non prima però di un curioso thread vergato Lapo Edovard Elkann, della serie, fai tutto tu. Ripercorreremo la sfida Champions tra Milan e partenopei, con il "robo" mimato da Roberto Saviano e quell'incendiario tweet di Filippo Facci sul tasso di piagnucolosità dei napoletani. Ma questo è solo un assaggio. Nuova settimana, nuova Papeete-Top 10: si parte.(click sull'immagine per leggere l'intero scambio)Leggiamo da Fanpage.it: "Cosa c’è di vero nella storia della Coppa UEFA del Parma usata come portaombrelli in un ufficio". Spoiler: nulla, pare