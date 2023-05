1. Il gesto tecnico della settimana arriva dalla convention di Forza Italia





2. Ei, mammà, innamorato so': Cristant è Maradona, Cristant è Maradona

«Io qui nun c'ho proprio dubbio, me prendo Cristante per qualsiasi squadra italiana, in qualsiasi momento, in qualsiasi ruolo del centrocampo: gioca sempre per qualsiasi allenatore. Cristante è uno che sporca 110 palloni a partita, mi piace da impazzire. Walter, mi permetti di comprarlo? Fortissimi tutti, ma io prendo Bryan Cristante»

Accendo #Sky e metto un minuto sul club.

Stanno scegliendo il centrocampista centrale col grande direttore #Sabatini tra:

- Rodri

- Tchouameni

- Brozovic

- Cristante#Caressa io prendo sempre Cristante!



Chiudo #Sky — Samuele Cacciólo (@SamCacciolo) May 7, 2023





3. Capitolo "Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non vincerà mai!"

“#Spalletti, la panda te la restituiamo… basta’ ca te ne vaje” questo lo striscione affisso all’esterno dello #StadioMaradona pic.twitter.com/T80B6jg3OT — Luca Cerchione (@lucacerchione) May 11, 2022

https://t.co/bDJXBVP2of Marino: "Se va via Mertens, altro passo indietro. E il Napoli non vincerà mai" pic.twitter.com/HsvRSm7VNg — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) March 21, 2017

Agente Verratti: con ADL il Napoli non vincerà mai lo scudetto - https://t.co/4EmwjgdNvB pic.twitter.com/kQJ9qfuh1R — Per sempre Napoli (@PerSempreNa) June 9, 2017





4. Di chi parla il maestro Adani Lele?

Ma a chi si riferisce?? Chi è il servo di twitter??? pic.twitter.com/0bHQ2Yav85 — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) May 6, 2023





5. Tonalità

Gio su Lukaku hai cavillato, su Vlahovic stai twittando compulsivamente. — FabioRussello (@FabioRussello) May 7, 2023

Tifosi Atalanta gridano "Sei uno zingaro" a Vlahovic, il mistero Gasperini: "Razzismo? No, maleducazione" https://t.co/SkLTzo7YA0 — L'HuffPost (@HuffPostItalia) May 7, 2023





7. Pressing, Italia 1

Perfetto @FBiasin su #Vlahovic



Vergognoso #Zazzaroni, che imputa al serbo eccessiva reazione..



Per risolvere il problema serve che ogni singolo spettatore abbia paura fottuta di esser beccato

E vi è solo un modo, lo scioglimento dei cazzo di gruppi organizzati#UltrasVattene pic.twitter.com/Bq7rSYqoAh — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) May 7, 2023





8. Capitolo "reaction" allo scudetto del Napoli. Dal mondo della politica a quello dei meme, dal trip hop agli ultras ad alcune celebri nudità...

Mohammed Esposito — Mirko V (@wirko94) May 4, 2023

Blue Lines! — Aldo Forbes (@IPhorbice) May 6, 2023

Paolantoni ha mantenuto la promessa per lo #scudetto del #Napoli: si è aggirato nudo sul Lungomare mentre mangiava pasta e patate pic.twitter.com/GUsXJqfgVA — Giovanni Frezzetti (@GioFrezzetti) May 6, 2023





9. Dopo Roma-Inter 0-2, l'interrogativo di parecchi tifosi avversari





10 . "Il 25 apr*** (non riesco a parlarne in questo contesto, scusate, ndr) è nata una puttana, e l'hanno chiamata A.C. Reggiana..."

E ancora: quelli che il Napoli di De Laurentiis "non vincerà mai nella vita"; quelli che Vlahovic?, ma quale razzismo, al massimo un po' di cattiva educazione; quelli che Bryan Cristante è praticamente il più forte centrocampista do' munno; quelli delle giravolte politiche e delle diverse sfumature giornalistiche; quelli che è uscito il nuovo, partiamo dalle cose serie: Claudio Lotito senatore della Repubblica.Al Club di Skysport tentano di costruire una sorta di squadra ideale, e lo fanno assieme al maestro Walter Sabatini: "300 milioni di euro" per un team che possa "infastidire il Napoli". È il momento del centrocampista centrale. Opzioni:(City),(Real),(Inter),(Roma). Fabio Caressa anticipa tutti:[click per l'immagine integrale]Parma, al Tardini si sono celebrati i 30 anni dal successo di Wembley in Coppa delle Coppe. Guest star, Faustino Hernán Asprilla Hinestroza detto Tino, da Tuluà Colombia. Si è presentato così