1. Stringimi la mano



2. Juve-Inter 1-1. Tweet invecchiati malissimo nel giro di... un paio di minuti



3. Realtà o intelligenza artificiale?

Mike Tyson and Donald Trump together at UFC 287… pic.twitter.com/Q9My4ccKoa — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 9, 2023

I miscredenti diranno fake. — Davide (@claridavide) April 9, 2023



4. "Ci sta un popolo di...". È successo veramente?!

#Sportitalia mentre #Pedullà stava argomentando sui fatti di Torino #JuventusInter e i cori razzisti dei tifosi della #Juventus contro #Lukaku #Inter in sottofondo parte la canzone “I Watussi” nel momento esatto che il brano dice “Nel Continente nero” pic.twitter.com/5F58IN3do6 — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) April 6, 2023



5. Sacro e profano



6. Lazio-Juve 2-1: "Tania Cagnotto" vola tra le tendenze di Twitter...

Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente.



Guardate il braccio di Milinkovic-Savic che non effettua alcuna pressione.



Pazzesco che tanti ci caschino



pic.twitter.com/4fQ3ZykovL — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 8, 2023

Alex Sandro quando si è sentito toccare da SMS: pic.twitter.com/HujKGSh1kT — Nicolò Frigo (@nicofrigo2000) April 8, 2023

Juve, da annullare il gol di Milinkovic e... il primo tempo bianconero



Le parole del direttore dopo Lazio-Juventus #tuttosport #juventus #seriea pic.twitter.com/uMX5FzLHJr — Tuttosport (@tuttosport) April 8, 2023

Massimo #Mauro a #Pressing: “Come si fa a dire che questa non é una spinta. Anche perché é chiaro che la #Juve HA UN PROBLEMA CON IL SISTEMA CALCIO. Mi sembra chiaro..” #LazioJuventus pic.twitter.com/PMl0dQcTPb — Pierpaolo Cicciarella (@PierpaoloC_) April 9, 2023

Mourinho sa delle pressioni politiche che si sono attivate per togliere il -15 alla Juve e lo fa capire così? pic.twitter.com/s8bRQxeDvF — Tackle DURO (@tackleduro) April 9, 2023

Il giorno dopo se ne dicono tante.

Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!#AvantiLazio pic.twitter.com/fLzXTrYQe9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 9, 2023



7. Marco Materazzi-show, della serie:

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



- Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023



8. I "ceffoni" di Mou (e Livaja), destinatario Fantantonio Cassano

Buona Pasqua con #Mourinho che risponde alle continue critiche di Cassano ricordandogli il confronto tra carriera e trofei. “E dopo arriva Marko Livaja” #TorinoRoma pic.twitter.com/WSE8rQnpxM — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) April 9, 2023



9. Virgolettati meritevoli

Paola Ferrari rivela: “Con Alba Parietti ci scambiavamo gli uomini, io sempre prima. Elodie? Per lei farei una pazzia” https://t.co/aK2hrjH0Xb — FQMagazine (@FQMagazineit) April 8, 2023

Se lui viene all’Inter, sai lei quanti ne trova da studiare… — GiacomoCiccioValenti (@cicciovalenti) April 9, 2023

Il #Governo è qui per rispondere alle richieste di tutti i cittadini, incluso il cittadino @Briatore. Ho appena sentito il Ministro Santanchè con cui ho discusso l’utilizzo degli Elicotteri Augusta per decongestionare le arterie stradali più trafficate durante le vacanze. pic.twitter.com/hQTx0sh9Mh — Francesco Lollobrigida parody (@Barbarab1974FAN) April 9, 2023

è vergognoso che sulle autostrade non ci sia una corsia riservata a flavio briatore è questo il paese che vogliamo lasciare ai nostri figli? — cicciorosina (@cicciorosina) April 9, 2023



10. La storia (pasquale) che ha commosso web





Extra. Per non dimenticare

Buona Pascuetta ! — Antonio Razzi (@senantoniorazzi) April 6, 2015

L'aneddoto di Marco Materazzi che lancia gavettoni di birra addosso ad un Pres. Giorgio Napolitano furibondo, vale da solo il prezzo del biglietto (gratis). Scendete e cercatevelo, il materiale è parecchio. Non mancherà la coda polemica su Lazio-Juve, con il carpiato di Alex Sandro capace di spedire la tuffatrice Tania Cagnotto tra le top tendenze di Twitter. Non solo, troverete: le lamentele di Massimo Mauro, Josè Mourinho blastatore d'eccellenza, le "lacrime" di Flavio Briatore ed Eziolino Capuano, fail memorabili, immagini "blasfeme", rivelazioni scottanti... Papeete speciale Pasquetta 2023, si parte."Sportivamente odio la Juventus. Io c'ero a Cardiff e a Berlino quando persero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto"La Champions 2010 è dell'Inter: "Il saluto con abbraccio a Mourinho? Ero triste, gli dissi 'vaffanculo' perché mi lasciava con Benitez..."Italia campione del mondo 2006: "Io non bevo birra, ma nello spogliatoio ne bevvi 2 o 3. Poi arrivò il presidente Napolitano e gliela spruzzai tutta addosso. Si incazzò ma non so perché: pensava che lo spogliatoio fosse come una chiesa"Finalissima contro la Francia: "Sapete cos'è il trash talking, ma il mio non è stato niente: Zidane mi offrì la sua maglia, io gli dissi che preferivo sua sorella..." [Italian Football Tv]