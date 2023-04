1. L'Intervista della settimana arriva dal magico mondo della Serie B. Cosenza vs. Pisa 1-0

2. Per il Napoli una sconfitta inspiegabile, perlomeno in una stagione come questa, ed in queste dimensioni. O forse no?

Marisa Laurito: «Scudetto al Napoli? Giro nuda con solo la bandiera addosso. I capelli blu già li ho» https://t.co/pGjvg13Xiv — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) March 30, 2023

Calcio: Osimhen infortunato, domenica niente Milan. A rischio anche la gara di andata di Champions coi rossoneri #ANSA https://t.co/BSd81YSq6a — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 31, 2023

Il Milan sbanca clamorosamente al Maradona contro il Napoli con un netto 0-4 e lancia un segnale fortissimo in vista della doppia sfida ai quarti di finale di Champions League.



Saelemaekers-Leao-Diaz stasera > Messi-Suarez-Neymar.#NapoliMilan #SerieA pic.twitter.com/H1M6mbroEK — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) April 2, 2023

CANCELLA GIOVANNI — Σ. (@aceinibitore) April 2, 2023

Perché i tifosi del Milan dovrebbero cantare DUE di Elodie? Perché solamente tu, una coltellata ogni partita, perché non si capisce mai a chi la dà, a chi fa più male, perché Rafa non ha vie di mezzo: le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue. #NapoliMilan #Leao pic.twitter.com/bySnHSpKG6 — Frank Piantanida (@inFranchezza) April 2, 2023

Sarà che siamo a Napoli ma Diaz stasera sembra Maradona. — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) April 2, 2023

“Il @sscnapoli ha fatto vincere il Milan in vista della Champions”. Firmato Fabio Caressa. #napolimilan pic.twitter.com/qZ1Yq5ze0r — Marco Varini (@mvcalcio) April 2, 2023

"Stavo parlando con il direttore di gara e Maldini è arrivato sbracciando e parlandomi addosso in modo irrispettoso...", Spalletti spiega cos'è successo nel tunnel -tra lui e Maldini- durante l'intervallo, prima di rientrare in campo. #NapoliMilan #LaDS pic.twitter.com/NMmynHcVCt — RaiSport (@RaiSport) April 2, 2023

3. Mourinho, nel giro di poche ore

José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 #CorrieredelloSport #Mourinho #Roma pic.twitter.com/Ga4sf5oOF4 — Corriere dello Sport (@CorSport) March 29, 2023

#Mourinho spaventa la #Roma: 'Futuro? Che resto è una convinzione loro. Ho un contratto, ma nel calcio non conta' https://t.co/bX62mDreQq — calciomercato.com (@cmdotcom) April 2, 2023

Mourinho: “Zazzaroni dice che resto? Interpretazione sua. Non parlo del mio futuro. A volte i contratti non sono la cosa più importante”https://t.co/0Q4AU40VMk — Fcinter1908 (@fcin1908it) April 2, 2023

4. Protagonista di una #crisiInter sempre più profonda, proprio lui, Big Rom. E pensare che la giornata della gara contro i Viola era cominciata così...

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



IL PUGNO DI LUKAKU



pic.twitter.com/AgKgf6hyut — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 1, 2023

Romelu Lukaku vs Fiorentina pic.twitter.com/4dJaMIkzBO — Zé Rammarico (@masolinismo) April 1, 2023

Visto che non ci credete https://t.co/tuys6n4aFh pic.twitter.com/PxLRQ7TjMW — Davide Michel le Roi (@Michel_le_Roi) April 1, 2023

Secondo la linea Marotta, che ha già attivato sondaggi con Conte, Inzaghi salverebbe la panchina solo in caso di ingresso in Champions e di approdo in finale quest'anno. Meno rigida per ora la posizione di Zhang e Ausilio.

Stasera a @7goldsport i particolari.@Inter — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) April 2, 2023

5. La richiesta d'aiuto di Lapo

Dormo poco purtroppo se avete consigli ho uno di voi che e mio follower conosce un ottimo medico per il sonno vi sarei Molto Grato — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 1, 2023

Non uso più sostanze ma Grazie per consiglio — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

6. La Juve, lo "Scansuolo" e la "bufera" chiamata Alvino

https://t.co/iU2BXUe4Ua 'Scansuolo' club satellite Juve, Ziliani: "Era tutto vero!". L'intercettazione su Demiral può inguaiarli: "Può firmare?" — CalcioNapoli24.it (@CalcioNapoli24) April 2, 2023

Aprile 2018 … scatenavo una bufera… sono passati cinque anni… non ero pazzo… il tempo è galantuomo… https://t.co/hAKjS3r2lK pic.twitter.com/hI7zwOg6TZ — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 2, 2023

7. Per Libero "Thuram ragiona ancora con i piedi". Durante un'ospitata da Lilli Gruber, il campione – oggi presidente della "Fondation Lilian Thuram - éducation contre le racisme" – si è permesso di dire che "con questo governo l'Italia è diventata ancora più razzista". Non solo: "l'esecutivo non è chiaro sul fascismo, e questo è molto pericoloso". Apriti cielo

A sinistra imperversa un nuovo pensatore di riferimento: presenze tv, editoriali su @repubblica, (pseudo)libri. Sempre contro il barbaro Occidente e la xenofoba Italia che gli hanno assicurato contratti non da metalmeccanico…

Lilian #Thuram in fuorigioco, su @Libero_official pic.twitter.com/jTn5i41yqR — Giovanni Sallusti (@GioSallusti) April 2, 2023

8. Top player: alcuni degli uno-due social più irresistibili degli ultimi giorni

Era un gol a porta vuota, ma Mentana l’ha messa dentro di classe. pic.twitter.com/ZlYELPoXZr — Luciano Capone (@lucianocapone) April 2, 2023

Come avete fatto a beccarci? Irina e io siamo stati più che attenti… pic.twitter.com/Rp00KFpsbU — Paolo Condò (@PaoloCond) March 29, 2023

Ma è un fotomontaggio, dai — Paolo Condò (@PaoloCond) March 29, 2023

9. Il punto sulla crisi-Ferrari

Assioma dell’ #AustralianGP :



non importa quanto incasinato sia il finale e quanto cambino le decisioni sulle procedure di ripartenza, alla fine sarà la Ferrari a prenderselo ntu culu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 2, 2023

10. Il creativo della settimana

Nelle ultime ore è successo praticamente di tutto, e ve lo racconteremo attraverso il miglior materiale social su piazza. La semi-rissa tra Paolo Maldini e mister Luciano Spalletti, avvenuta nel sottopassaggio del Maradona; una clamorosa inversione a U dello Special One riaccende le paure sul futuro romanista; bufera su Simone Inzaghi, attorcigliato in una comunicazione sempre più simil-mazzarriana; e ancora nudità promesse, pronostici toppati, Matteo Salvini che torna a postare contro il Napoli, dopo una giornata trascorsa a Vinitaly. Sciabola nella mano destra e si parte, questo è il- Ilprepartita- E invece, uncome El Pibe- La teoria di, dal Club di Sky- La giornata del ministro alle Infrastrutture. Da Vinitaly al video post partita...- Nel sottopassaggio, un clamoroso..- Ne avesse, le cose sarebbero cambiate...salverebbe la panchina solo in caso di finale di Champions