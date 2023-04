Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla Serie A e al poker del Milan in casa del Napoli. Un capolavoro tattico di Pioli, che ritrova un grande Leao e si gode Brahim Diaz, nettamente i migliori in campo. Spazio anche alla crisi dell'Inter, con Inzaghi in bilico, e alla Lazio, che vince 2-0 a Monza con Pedro e Milinkovic e resta al secondo posto in classifica. In casa Juventus focus su Kean, finalmente decisivo: ha la più alta media gol dei bianconeri.



Nella GALLERY le prime pagine di lunedì 3 aprile 2023