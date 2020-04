Futuro di Ibrahimovic ma non solo. Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, a La Gazzetta dello Sport affronta il tema Milan: "Serve pazienza, ma la strada è quella giusta. Fiducia nei giovani senza spese folli. Manca poco: l’ossatura è buona e con due-tre giocatori si può fare il salto. Magari dopo questa crisi i valori di mercato si abbasseranno".



IBRA - "Zlatan è sempre utile: quando parla gli altri ascoltano. E in squadra servono campioni così. Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani: avete visto quanto corre? E difende, costruisce, senza mai perdere lucidità".



PAQUETA' - "Ha qualità e l’anno scorso ha fatto bene. Buttarsi giù per le panchine è un errore pericoloso: io lo capisco, quando non giocavo ero a pezzi, ma gli consiglio di non viverla così. Quei momenti sono stati la causa del mio rimpianto più grande. Io lascia il Milan perché volevo più spazio, ma sbagliai, quella era la squadra giusta per me, prevalse il mio ego".