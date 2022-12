Un taglio di capelli particolare l'ha sfoggiato Alejandro Papu Gomez per la finale dei Mondiali vinta dalla sua argentina. In una live sul canale del Kun Aguero insieme a Messi, il Papu ha svelato il motivo per cui si è fatto questo particolare taglio ed è tutto da ridere. Con un indovinello, ha fatto pensare ad Aguero di aver imitato prima Cannavaro, poi Zidane, ma alla fine ha svelato di aver fatto una taglio.... alla Beckham ai tempi del Real quando si rasò a zero, ma tenne la barba. Gli somiglia?