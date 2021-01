Papu Gomez è in vendita. Un'operazione aperta a tanti club in Italia come all'estero, la scelta finale sarà del giocatore ma chiaramente andrà accontentata anche l'Atalanta che non ha alcuna intenzione di fare sconti. E se il Milan si è chiamato fuori da giorni, la Juventus fa filtrare che non c'è Gomez nella lista degli obiettivi al di là di ipotesi, rumours e trattative potenziali: l'argentino non rientra nelle priorità bianconere, la stima tecnica è chiara ma non si va oltre. Tanto che i dirigenti non hanno preso contatti con l'Atalanta per uno scambio.





DEJAN BLINDATO - Non c'è in piedi ad oggi niente di avanzato con Bernardeschi o altre pedine, Gomez non è nell'elenco della Juve per gennaio a meno di regali che oggi la famiglia Percassi non mette minimamente in conto. Anzi: il club bianconero assicura di voler puntare forte su Dejan Kulusevski con maggiore spazio, allo svedese è concesso il tempo necessario per crescere e migliorare ma prestazioni come quella di San Siro sono l'ulteriore conferma di come il suo exploit sia questione di tempo. La Juve la vede così, protegge l'acquisto da 45 milioni (bonus compresi) e non investe su Gomez che toglierebbe ulteriori occasioni a Kulusevski. Una linea chiara, da tempo.