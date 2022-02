Intervistato da Prime Video, Lucas Paquetà ha allontanato il PSG: "Voglio scrivere la storia con il Lione, farò di tutto per vincere titoli, per incidere il mio nome nella storia del club. Spero di riuscir a fare almeno il 10% di quello che ha fatto Juninho. A Lione mi trovo molto bene, non posso lamentarmi. La mia famiglia, mia moglie, i miei figli, si sentono davvero a casa qui. Quando andiamo in Brasile, a volte pensiamo: 'Vorrei tornare a casa'. Perché la nostra casa è qui".