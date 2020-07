Intervistato da Sky Sport 24 il centrocampista brasiliano del Milan, Lucas Paquetà, ha parlato del suo momento in maglia rossonera, e del futuro del club rossonero.



VITTORIA SPECIALE - "Una vittoria speciale, era tanti anni che il Milan non vinceva contro la Lazio per 3-0. Ora dobbiamo continuare così".



FIDUCIA - "Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c'è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza".



RUOLO - "Mi trovo bene da trequartista, è la posizione dove posso fare il mio meglio".



IBRA - "Ha una storia incredibile, con lui possiamo essere più forti".



LA JUVE - "Abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia, adesso è tornato Ibra che è fortissimo, siamo fiduciosi, pensiamo di poter vincere".