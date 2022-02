Di nuovo insieme, al Paris Saint-Germain. Lucas Paquetá è il grande obiettivo di mercato di Leonardo, che dopo averlo portato in Europa, al Milan, ora spinge per riabbracciarlo a Parigi. L'ex centrocampista offensivo del Flamengo, al quale nel gennaio 2019 sono andati 35 milioni di euro più bonus, in rossonero non ha convinto, tra infortuni e scelte tattiche ha giocato solo 44 partite con un gol all'attivo, salutando l'Italia nell'estate 2020. In Francia, al Lione, è rinato, diventando in poco tempo uno dei migliori centrocampisti del Ligue 1 e un pilastro del Brasile, del quale ha anche indossato anche la maglia numero 10.



PERCENTUALE - Un'ascesa impressionante, che ha riacceso le voci di mercato. Secondo quanto scrive L'Equipe il Paris Saint-Germain fa sul serio, Leonardo che ha contattato il Lione che per il cartellino del brasiliano ha sparato alto: 80 milioni di euro. Il Milan osserva con attenzione l'attenzione e l'eventuale evoluzione della trattativa: quando ha ceduto Paquetà all'OL per 21 milioni ha inserito negli accordi una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Se dovesse partire davvero per 80 milioni nelle casse rossonere entrerebbero 12 milioni di euro. Un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato.