Secondo quanto riferiscono i colleghi di Globoesporte, il primo colpo del mercato invernale del Milan Lucas Paquetá è arrivato in Italia nella mattinata di oggi e da domani inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A. Acquistato per 35 milioni di euro dal Flamengo, con cui ha realizzato 13 gol in 65 partite complessive, il centrocampista brasiliano è atterrato a Milano, accompagnato dal direttore dell'area tecnica Leonardo e dalla famiglia al gran completo (dalla moglie Duda ai genitori, passando per il fratello Matheus).



Dopo il primo blitz a Milanello di inizio dicembre per svolgere visite e i primi test atletici per Milan Lab, Paquetá si allenerà col resto della squadra a partire da domani, per preparare le prime sfide ufficiali del 2019, l'ottavo di finale di Coppa Italia con la Sampdoria di sabato prossimo e la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita del 16. Per martedì 8 è invece fissata la presentazione del calciatore alla stampa.