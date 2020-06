Finalmente è tempo di ricominciare.Tanto manca, infatti, alla sfida dello Stadium contro la Juventus per il ritorno della semifinale di coppa Italia. Un impianto che sarà sprovvisto dei tifosi e questo potrebbe essere un punto a favore per i rossoneriLucas è diventato padre da poco di un bellissimo bambino, un evento che ti cambia la vita. E adesso l'obiettivo è quello di cambiare anche la storia al Milan. Dopo i primi sei mesi promettenti con Gennaro Gattuso, non ha mai più trovato la sua dimensione. Né con Marco Giampaolo e nemmeno con uno Stefano Pioli capace di valorizzare in profondità tutto l'organico. Wintson Churchill diceva che il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti.E' rimasto in silenzio nonostante tutte le voci che si rincorrono sul futuro. Ha atteso una chiamata del Milan per il rinnovo ma questa non è arrivata.sia a livello personale che globale. Sta bene, se non benissimoUn'occasione irripetibile per lasciare un segno e rendere più dolce un addio così doloroso.