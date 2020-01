. Manca una settimana al traguardo finale e la situazione del brasiliano è rimasta bloccata dal post-Bergamo: in quei giorni, ilal punto da manifestare l'intenzione di avviare una trattativa vera e propria con il Milan. Finché la comunicazione sulha spinto il PSG a frenare, Paquetá non gioca più e il suo mercato è fermo. Preoccupante, al punto che non è casuale la visita del suo agente ieri a Casa Milan - L'idea trasmessa dal Milan al Paris è di dover: la dirigenza ne fa una questione di principio (Leonardo lo ha portato a Milano 12 mesi fa a quelle condizioni) ma anche di bilancio, perché Lucas deve essere una cessione determinante per fare cassa e reinvestire su altri potenziali acquisti di massimo spessore (come può essere Dani Olmo)., non si toccano i 30 milioni e a queste condizioni la situazione rimane ferma. Come da giorni. Il Milan non arretra di un centimetro, il PSG a queste cifre non presenta neanche la sua offerta ufficiale. Guerra di posizione, da Parigi fanno sapere che prenderebbero Paquetá come occasione e non come maxi-investimento. Palla alla dirigenza rossonera: abbassare il prezzo o trattenere Lucas e provare a rivalutarlo?