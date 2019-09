Quella del Bentegodi contro ilnon è stata sicuramente la miglior partita di. Il trequartista brasiliano, dopo soli 45 minuti in cui ilnon ha brillato e per di più in superiorità numerica per oltre 30 minuti, è stato sostituito all'intervallo dache in settimana e nel post-partita è tornato a calcare la mano su richieste fattegli in allenamento e, evidentemente, non esaudite.Giampaolo ha più volte ribadito di voler vedere un Paquetà trasformato in un giocatore prettamente di stampo europeo, tatticamente attenta e. Anche nell'immediato post-partita l'allenatore rossonero ha ribadito come "Devo farlo diventare un giocatore completo, gli manca ancora qualcosa. È intelligente, capirà quando è il momento di essere più concreto e quando prendersi libertà".- Critiche che dovrebbero essere costruttive ma che, almeno per ora, non sono state prese bene dal giocatore che nel post-partita, nonostante la bocciatura dell'intervallo,A fine gara ha preso. Messaggio diretto a Giampaolo che lo vuole meno brasiliano? Sicuramente non la scelta migliore per tenere a bada gli animi.