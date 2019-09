molto probabilmente non partirà titolare nella sfida di domenica sera che vedrà ilaffrontare il Verona. Il fantasista brasiliano è infatti rientrato per ultimo dalla trasferta oltreoceano con il Brasile e soltanto oggi si è rimesso a disposizione diche, già nella vittoria contro il Brescia prima della sosta, lo aveva relegato in panchina. Scelta tecnica, oggi come ieri, per un Paquetà che,che oggi sembra lontana.Sì perché da Milanello filtra pessimismo sull'inserimento di Paquetà nei dettami tattici dell'allenatore toscano. Le celebri conoscenze collettive, i movimenti di squadra, la tattica e sì, perfino le catene laterali tanto care a Gattuso. Vi abbiamo raccontato che ( LEGGI QUI più inquadrato tatticamente e meno "libero" di inventare.Richieste che, almeno per ora, non hanno prodotto risultati importanti e il viaggio in nazionale non ha ovviamente aiutatPer Giampaolo Paquetà è una mezzala o in alternativa un trequartista alle spalle delle punte, ma oggi unche sembra già scalpitante, ha ribadito a mezzo stampa che il suo ruolo è di esterno alto a sinistra. E se Rebic convincesse Giampaolo forzando il passaggio al 4-3-3 che non prevede un trequartista? E se il rientranteritrovasse in fretta ritmo partita e condizione? Per Paquetà le chance e lo spazio si ridurrebbero ancora, così come la possibilità di prendersi il Milan e trascinarlo al top. Il tempo stringe.