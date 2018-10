Secondo quanto riportato da Ansa il trequartista del Flamengo, Lucas Paquetà è in questi istanti in una clinica di Barra da Tijuca, quartiere olimpico di Rio de Janeiro dove sta svolgendo le visite mediche per conto del Milan.



Con lui ci sono due componenti dello staff medico del club rossonero e il tutto si è reso necessario per chiudere ufficialmente il trasferimento del calciatore, in vista del prossimo gennaio.