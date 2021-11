La Juventus, se volesse proprio guardare il bicchiere mezzo pieno al termine di una giornata di Serie A che l'ha vista perdere in casa contro l'Atalanta, potrebbe "consolarsi" con un fatto che può apparire paradossale: nonostante la sconfitta, ha guadagnato una posizione in classifica! Alla vigilia del weekend di campionato era infatti a pari punti con la Lazio, ma con differenza reti migliore per i biancocelesti. Poi però, la Juve ha perso "solo" 1-0 mentre la squadra di Sarri è caduta addirittura 4-0 a Napoli, scivolando quindi dietro i bianconeri nella differenza reti.

E fu così che la Juventus, perdendo con l'Atalanta, ha superato la Lazio in classifica ed è passata dall'8° al 7° posto.