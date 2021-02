Quando Maurizio Sarri aveva provato a convincerea fare il centravanti con tanto di visita sul suo yacht la risposta del portoghese era stata chiara: "Non se ne parla". Secco. Senza margini di trattativa.. Sarri stavolta non c'entra nulla, il merito è tutto di Andrea Pirlo col quale Cristiano ha tutto un altro rapporto rispetto a quello che aveva con l'ex allenatore. Secondo La Gazzetta dello Sport CR7 ha capito da solo che quella per lui è la posizione migliore. E più gioca e più se ne convince: tre gol nelle ultime due partite, bottino che vuole aumentare con un gol all'Inter allo Stadium (cosa che ancora non gli è mai riuscita).