La maglia dei Los Angeles Galaxy e dei Chicago Fire in MLS, oltre che quella del Messico che lo ha rivelato al mondo. La lega americana fa gli auguri a Jorge Campos, che oggi compie 52 anni: portiere messicano, El Brody è conosciuto a tutti come portiere, ma ha giocato spesso e volentieri da attaccante, con la 9 sulle spalle e realizzando 38 gol in carriera.