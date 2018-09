Da onesto mestierante dei campi di serie C a osservatore di fiducia, fino a diventare il direttore sportivo per l'idea di calcio innovativa di Marotta, tra Sampdoria e Juventus. La scoperta di Paratici, d'altronde è stata rimarcata con orgoglio a più riprese dall'ad bianconero uscente, anche e soprattutto in questi mesi che han visto il direttore sportivo guadagnare con sempre più continuità la prima pagina in qualità di reale regista dell'operazione Cristiano Ronaldo.E mentrea Paratici verrà chiesto di compiere un passo in avanti in termini di ruolo e responsabilità. Il tutto per gestire nel migliore dei modi la transizione dalla Juve di Marotta a quella del dopo Marotta. Ma Paratici rimane legato sotto ogni punto di vista al suo mentore, proprio la sua presenza e la volontà di procedere con il progetto comune è stato il motivo principale che ha portato il ds a respingere le tante proposte milionarie giunte da mezza Europa in questi anni.. «Finché ci sarà Marotta, Paratici resterà alla Juve»: il mantra è sempre stato questo. Ma ora che Marotta non c'è più,: negli anni Milan e Psg, Barcellona e Tottenham, tutti hanno bussato alla porta di Paratici. Forse l'occasione giusta potrebbe in realtà diventare quella di un Manchesterche sta cercando in ogni modo di tornare a dominare l'Europa senza riuscirci in alcun modo. Saranno mesi delicati, di pressioni e riflessioni.