Nel giorno del suo definitivo congedo dalla Juventus dopo un percorso lungo 11 anni, Fabio Paratici è pronto a ripartire dal Tottenham. Il club londinese è alla ricerca di un direttore sportivo che prenda le redini lasciate vacanti da una figura di riferimento dal lontano 2008, anno dell'addio di Damien Comolli, al quale affidare il nuovo progetto. Nelle ultime ore, come riferisce The Athletic, i contatti tra le parti sono stati serratissimi e il presidente degli Spurs Daniel Levy è sempre più convinto a ripartire dal dirigente piacentino.



I DUBBI DI CONTE - Il suo sempre più probabile approdo al Tottenham non è al momento legato in alcun modo ad un possibile ingaggio di Antonio Conte come successore di José Mourinho. L'ormai ex allenatore dell'Inter vuole prendersi ancora qualche giorno per riflettere sulla proposta arrivata dalla formazione inglese, ma più passa il tempo e più crescono i dubbi sul suo via libera. La distanza economica sull'ingaggio che andrebbe a percepire non è ancora stata colmata e Conte coltiva inoltre perplessità sul progetto tecnico - le voci su una partenza di Kane si rincorrono - e dunque di poter competere per grandi obiettivi da subito. Per un Paratici che si avvicina, c'è un Conte sempre più lontano dal ritorno in Premier League e dal Tottenham.