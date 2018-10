A margine della prestigiosa cerimonia di consegna dei premi “Manlio Scopigno” relativi alla stagione sportiva 2017-2018 ha parlato Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus: "Adesso la situazione un pochino cambierà:. Dedico questo premio alla persona che mi ha cresciuto, e che per me è stato davvero un padre putativo: il dottor Marotta. Lavorare alla Juventus? Per qualsiasi italiano è un'istituzione, dopo un giorno o dopo un'ora che sei lì ti accorgi che devi pedalare e".Il mio modus operandi? Per fortuna ho uno staff preparatissimo e condivido le mie idee con Pavel Nedved e con il mister.Cristiano è una persona molto semplice e un professionista eccezionale, molto impegnato nel sociale: ha tutto il nostro supporto. Favoriti per la Champions? Abbiamo ottenuto già grandi risultati, sono state raggiunte due finali: adesso cercheremo sempre di fare meglio, ma sappiamo che non dipende solo dalla programmazione, ci vuole un po' di tutto.e questo è stato un grande vantaggio. Il Real Madrid aveva un gentlemen agreement con lui, la proprietà ha dato il via ed è iniziata la trattativa. Milinkovic-Savic? Si tratta di un grandissimo calciatore ma non abbiamo parlato né con lui né con la Lazio.".Nessun'altra contendente per lo scudetto? Le altre lo dicono, ma non lo pensano...forse insieme a Galliani, e quello nerazzurro è un grande club. Io spero solo che lui sia felice: se ciò vorrà dire essere il dirigente di un grande club italiano, bene così. Anch'io via dallami piace l'ambiente in cui lavoro, mi piace la squadra"