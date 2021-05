Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Rai Sport nel prepartita della sfida contro l'Atalanta valida per la finale di Coppa Italia.



STAGIONE COMPLICATA - "Una stagione complicata ma dove abbiamo già portato a casa una Supercoppa, ci giochiamo una finale di Coppa Italia e domenica possiamo provare a centrare la Champions. Ci concentriamo su stasera"



TITOLI - "Mi hanno fatto notare che questa di stasera è la 18esima finale in 10 anni della nostra gestione. Un numero rilevante fra cui due finali di Champions e ci concentriamo su questa gara per provare a vincere un altro titolo".



I TIFOSI - "Sicuramente è piacevolissimo ritrovare la gente, arrivare col pullman allo stadio e avere i tifosi. Ci fa piacere ritrovare un pezzo di normalità".