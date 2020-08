Fabio, ha parlato a Sky: "Il reportage è scontato. Le nostre valutazioni le avevamo già fatte tra di noi, non è una partita a decidere il destino di una persona o di un allenatore, ma un'intera stagione""La decisione di Pirlo è naturale e juventina, è un ragazzo che è stato alla Juve, ha giocato alla Juve, è sempre stato in contatto con la Juve. Scelta naturale, pensiamo possa essere un predestinato da allenatore come da calciatore".- "Quando abbiamo capito che non andava? Da tanti episodi e momenti, tante cose che hanno scatenato valutazioni, al termine di una stagione lunghissima e complicatissima. Siamo arrivati a questa conclusione, anche vincendo lo scudetto"- "Il termometro non è l'Europa o l'Italia, ma quello che accade in stagione. Il percorso di Allegri è stato diverso da quello di Sarri, la scelta è un qualcosa che va al di là".- "Non sono scattate le giuste alchimie, siamo comunque in un territorio inesplorato, visto che nessuno ha mai vinto 9 scudetti di fila. I cicli durano tre/quattro anni, noi siamo al terzo ciclo. Abbiamo giocato due finali di Champions a distanza di anni con 7/8 giocatori differenti. Ormai anche lo scudetto non basta più, certe decisioni vengono ormai prese con troppa fretta".- "Agnelli ci ha difeso pubblicamente a mezzanotte e mezza, alle due del pomeriggio non poteva essere diverso il suo pensiero. La Roma? Club importante, ma sto bene alla Juve. Il mio ciclo? Il giudizio è molto più rapido""Ci ha convinto l'idea di Pirlo di essere da allenatore come da calciatore, di qualità e applicazione. Vogliamo seguire la sua proposta, è stato molto convincente. Le persone sono più importanti del professionista"