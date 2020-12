Il direttore sportivo della Juventus,, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro ladi Champions League."È stata abbattuta un'altra barriera. Sappiamo che è molto brava, credo conti solo questo"."La personalità che manca? È un discorso più generale. I giovani che arrivano alla Juve e fanno dei percorsi diversi da quelli dei top club come Real, Barcellona, Bayern MonacoMolti grandi campioni all'inizio hanno avuto qualche difficoltà. Oggi De Ligt è uno dei migliori, ma ci dimentichiamo che l'anno scorso per 6 mesi abbiamo detto di tutto su di lui"."Mi piace molto il suo modo di comunicare. Lo conoscevo da calciatore e ora da allenatore credo stia migliorando anche parecchio. Impara velocemente e migliora velocemente"."Sono alla Juve da 11 anni e sì, alla fine ci può essere qualcuno che non supera il tempo di ambientamento. Però ci vuole tempo, dargli opportunità e lavorare".' - "La Juventus è un modo di vivere, è una fortuna molto grande poter passare attraverso lo stile di vita del club bianconero. Quest'anno abbiamo scelto questa strada della gioventù e della pazienza e la portiamo avanti con grande fiducia e grande convinzione. Siamo all'inizio di un percorso che ha salite e discese, non ci sono scorciatoie".A JTV il ds bianconero ha invece ribadito"Mi aspetto una gara di crescita: stiamo facendo un percorso, con poco tempo e zero precampionato. Ogni partita è una tappa per noi. In tutti i percorsi ci sono degli stop, ma la squadra gioca ed è in crescita"."Lucescu è un grande allenatore, a cui sono sempre piaciuti i giovani: ne ha cresciuti tantissimo, a partire da Pirlo e Baronio, e questa Dinamo è piena di giovani"."Il modulo? Va al di là dei numeri, i giocatori poi sul campo si muovono. Sia i titolari che ci parte dalla panchina sono giocatori interessanti, tutti diversi, da amalgamare. E tutte queste partite serve a vedere come ciascuno di questi giocatori reagisce con gli altri. Stasera vorrei vedere una bella partita per proseguire la crescita".