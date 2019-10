Intervistato da Sky Sport il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici ha parlato nel prepartita della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca svelando i piani della Juventus per il futuro di Mario Mandzukic.



RONALDO - "Certamente resterà a lungo, Cristiano è il più grande giocatore del mondo, probabilmente della storia, per tutto quello che ha fatto, che ha vinto, a tutti i record che ha battuto, sia di squadra che personali. Ha ancora entusiasmo incredibile, una voglia di allenarsi e di vincere sopra le aspettative.



MANDZUKIC - "Stiamo parlando con lui per trovare la miglior soluzione possibile. Rimaniamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione, sia di averlo qui che di vederlo andare via. Come detto, stiamo parlando per trovare la migliore soluzione possibile".