Fabio Paratici, responsabile dell'area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Lione: "Come contro l'Atletico? Ce lo auspichiamo, ma senza tifosi è difficile. Tuttavia sono alibi che non ci prendiamo, è una partita bella da giocare, con la prospettiva di una bellissima final eight a Lisbona".



SULLE PAROLE DI SARRI - "Ha ripetuto quello che ho ripetuto io nei pre-partita. I giudizi di una stagione non sono mai presi su una partita, ma sulle cose buone e meno buone fatte. Concentriamoci su questa partita, sperando di arrivare a Lisbona. Avanti con Sarri? Certo. Siamo concentrati su questa partita, il resto è secondario".



SULLE RESPONSABILITA' - "Alla Juve è così, c'è grande responsabilità, è un piacere. Questo lo impari qui, non è strano, è la normalità".



SULLA SCELTA DI SARRI - "Ha fatto molto bene diverse stagioni, non ha solo vinto l'Europa League. Ha avuto un bel percorso, facendo vedere un bel gioco. Si è meritato di essere allenatore della Juve. Abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo e perso una Coppa Italia ai rigori, non possiamo farci condizionare da giudizi esterni".



SU RONALDO - "Sta molto bene, come sempre. Quando gioca in Champions sta ancora meglio, la sente come sua competizione".