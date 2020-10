Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima della sfida di campionato contro il Crotone ha parlato così a Dazn: "Non smetto mai di ringraziare il presidente Agnelli e la Juventus per ciò che mi ha dato. Ho avuto il piacere di lavorare qui per 15 anni, lo ringrazio sempre e tanto più oggi dopo le parole di ieri. Se ci sarà il giorno in cui andrò via dalla Juventus, lo saprò sicuramente io prima dal presidente che dai media".



JUVE-NAPOLI - "Noi eravamo presenti per giocare. Ci sono delle regole, dei protocolli da seguire. Ci atteniamo a quello che deciderà la Giustizia Sportiva, vedremo cosa succederà. Noi oggi siamo nella stessa condizione nella quale era il Napoli due settimane fa. Abbiamo due positivi, siamo andati in bolla, siamo venuti qui, giocheremo e torneremo a Torino in bolla per prepararci per Kiev. Questo ho da dire".



POLEMICHE RONALDO-SPADAFORA - "Ronaldo è sempre ottimista, sempre sorridente. Non è questo il giorno per parlare di polemiche o battibecchi. Almeno oggi parliamo di calcio".