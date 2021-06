Conferenza stampa d’addio con momenti di pausa, dovuti alla commozione per la meravigliosa storia vissuta con la Juventus. Adesso per Fabio Paratici è giunto il momento di tuffarsi in una nuova avventura, che sarà a Londra, sponda Tottenham. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’ex dirigete bianconero firmerà entro venerdì un contratto triennale. In passato era già stato vicino alla Premier League quando lavorava con Marotta, richiesto a gran voce dal Manchester United. Ora ci sono solo gli Spurs, di cui diventerà il direttore sportivo.