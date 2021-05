e. Da tempo infatti era vissuta come una formalità o quasi quella firma da mettere sul nuovo contratto, solo che strada facendo è diventata tutt'altro che una formalità. Anche perché: un ribaltone a livello societario e dirigenziale è nell'aria, ma non è da definire scontato, se pure dovesse avvenire bisognerebbe comunque valutare con estrema attenzione i tempi del cambio di guarda. Fine stagione, magari fine anno.se non in fase di programmazione quantomeno per tutto ciò che riguarda la chiusura dell'esercizio che terminerà proprio con il giorno della scadenza del suo attuale contratto: entro il 30 giugno la missione è sempre quella dei 100 milioni di plusvalenza, ed è Paratici ad avere il mandato per centrare l'obiettivo.Può ancora succedere di tutto, quindi. Ma se le strade di Paratici e della Juve dovessero separarsi al termine della stagione, la sua undicesima in bianconero e la terza da capo dell'area sportiva, allora Paratici diventerebbe rapidamente uno dei dirigenti più ambiti su scala internazionale sul mercato. Magari con un ruolo di nuovo di pura gestione tecnica, da direttore sportivo e scopritore di talenti, quello in cui si è imposto come un top manager a livello assoluto.L'idea del Bayern è questa, è reale. Prima però dovrebbe consumarsi la fine della sua esperienza con la Juve, possibile sì ma tutt'altro che sicura.