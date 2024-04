Pardo: 'Se l’Inter gioca altre 10 volte con l’Atletico, 9 su 10 passa il turno. Occasione persa in Champions League'

24 minuti fa



Pierluigi Pardo, telecronista e presentatore di Dazn, ha parlato a Radio 24 della Champions League e del rammarico delle italiane, assenti dalle top 4. Queste le sue parole.



L'ANALISI - “È un’occasione persa per l’Inter: era una parte di tabellone non proibitiva, anche se dico subito che non si può non rivolgere un pensiero anche alla Champions del Milan, dal giorno del sorteggio sapevamo che non era stato fortunato e resto convinto che potesse fare qualcosa di più. Ma il dato è che ci sono due squadre di quel girone che sono in semifinale di Champions League. Poi io rimango convinto che l’Inter, se si rigiocasse altre dieci volte, nove su dieci passerebbe il turno contro l’Atletico Madrid. Però intanto l’ha passato l’Atletico Madrid, che ieri è uscito col Borussia Dortmund. I risultati vanno letti e accettati”.