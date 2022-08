Leandro Paredes sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. L'accordo con il Paris Saint-Germain è stato trovato nella tarda serata di ieri per un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sia personali che di squadra.



Il centrocampista argentino ex Roma svolgerà oggi le visite mediche a Parigi, prima di raggiungere in serata o domani i suoi nuovi compagni a Torino. In caso di riscatto, la Juve verserà nelle casse dei campioni di Francia circa 20 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, respinto un tentativo d'inserimento da parte dell'Arsenal.