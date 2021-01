Leandro Paredes allontana l'Inter. Il centrocampista del PSG parla dei rumors di mercato in conferenza stampa: "La gente parla molto di me, ma sono molto felice, molto felice di essere qui a Parigi. Mi diverto ogni giorno qui in questa squadra e in questo club. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui per qualche anno. All’inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG, i primi sei mesi non sono stati facili, ma poi mi sono adattato", riporta FcInter1908.it.