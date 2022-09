Il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha rilasciato un'intervista a ESPN dal ritiro della Nazionale argentina. L'ex Psg ha affrontato diversi temi tra cui quello legato al suo ex compagno di squadra, Kylian Mbappé: "Non posso parlarti dei giocatori con cui non avevo nessun rapporto".



SULLA JUVE - "E' stata una decisione difficile, cambiare club prima del Mondiale, per via dell'adattamento. Penso di aver preso la decisione giusta, avevo bisogno di minuti per arrivare in Qatar nel migliore dei modi, ed è stato la cosa giusta da fare. Giocare per la Juventus è sempre stato uno dei miei sogni".



INFLUENZA DI DI MARIA - "Aveva valore anche questo, essere vicino a Di Maria. Per divertirmi ancora con lui, per giocare ancora insieme. Era molto importante".