L'Inter vuole un colpo a centrocampo per la prossima stagione e secondo quanto riportato da As in Spagna, ha messo nel mirino il centrocampista ex-Roma e quest'anno in prestito alla Juventus dal PSG, Leandro Paredes. L'argentino campione del Mondo non è stato riscattato dal club bianconero ed è tornato a Parigi dove però resta sul mercato e fuori dai piani..