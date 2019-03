Ecco le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri dopo l'1-1 maturato a Stamford Bridge contro il Wolverhampton, risultato arrivato in extremis grazie a un gol di Eden Hazard che ha pareggiato l'iniziale vantaggio ospite di Raul Jimenez.



"Abbiamo commesso molti errori ma avremmo meritato la vittoria. Abbiamo rischiato con la prima e con l'ultima situazione dentro la nostra area, che è stata sfortunata.



In attacco dobbiamo migliorare: non siamo riusciti a far girar palla velocemente e abbiamo fatto troppi tocchi contro una squadra che ha difeso a lungo con molti uomini negli ultimi 20 metri.



Per la prima volta in stagione abbiamo cambiato modulo, passando al 4-2-3-1 quando è entrato Hudson-Odoi. Il problema oggi non è stato il sistema di gioco, ma come ci siamo comportati nella trequarti offensiva.



Se i giocatori non si muovono senza palla, Jorginho va in difficoltà: la sostituzione è stata conseguenza del cambio di modulo, non della sua prestazione."



I Blues stazionano al 6° posto in Premier League a 57 punti, in piena lotta per l'ultimo posto Champions.